Başkan Kılınç, İTO Başkanı Avdagiç ile bir araya geldi

25.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:57

'Adıyaman Tanıtım Günleri' dolayısıyla İstanbul'da bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bir yandan Adıyaman'ın güzelliklerini İstanbullulara tanıtırken, diğer yandan da Adıyaman'ı kaldıracak girişimler için çeşitli STK temsilcileriyle bir araya geldi.



Göreve geldiği günden bu yana tek gayelerinin Adıyaman'ı her yönüyle kalkındırıp, geliştirmek olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, bu hedefi doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve İTO yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette, İTO Başkanı Şefip Avdagiç ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'da istihdamın arttırılması ve yatırımcıların Adıyaman'a yönlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunup, destek istedi.



Ziyaret sonunda İTO Başkanı Avdagiç'e ve İTO yönetim kurulu üyelerine, kendilerine gösterdikleri sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, beraberinde getirdiği Adıyaman'a ait ürünleri hediye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA