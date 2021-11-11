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Başkan Kılınç, itfaiye personeliyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Kılınç, itfaiye personeliyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, itfaiye müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, itfaiye müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gayretli ve fedakar çalışan itfaiyecilerin sorun ve taleplerini dinledi.

İtfaiye personelleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Kılınç, "İlimizde ve ülke genelinde meydana gelen afetlerde göstermiş olduğunuz üstün gayretlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, itfaiye personeliyle bir araya geldi

Başkan Kılınç, itfaiye personeliyle bir araya geldi

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