Başkan Kılınç, İstiklal Marşının kabulünü kutladı
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Başkan Kılınç, İstiklal Marşının kabulünü kutladı

11.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:37
Başkan Kılınç, İstiklal Marşının kabulünü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşının kabulünün 100. yıldönümünü kutlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Marşının şairi Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle andı.

Başkan Kılınç, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve bundan tam bir asır önce kabul edilen İstiklal Marşımız, bir milletin inancının yazıya dökülmüş halidir. Milli mücadele ruhunu ve Türk Milletinin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtan milli marşımız, Türk milletinin inancının sembolüdür. Bu önemli günün yıldönümü vesilesiyle, İstiklal Marşımızın kabulünün asırlık yaşını kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

İstiklal Marşının kabulünün yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Belediyesi tarafından 12 Mart Cuma günü Demokrasi Parkı önünde 1921 adet fidan dağıtacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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