Başkan Kılınç, hemşerileriyle tarihi yerleri gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kılınç, hemşerileriyle tarihi yerleri gezdi

Başkan Kılınç, hemşerileriyle tarihi yerleri gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayata geçirilen Şehrimi Tanıyorum Pprojesi kapsamında kendi şehrinin tarihi yerlerini ve önemli değerlerini vatandaşlarla birlikte gezdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayata geçirilen Şehrimi Tanıyorum Pprojesi kapsamında kendi şehrinin tarihi yerlerini ve önemli değerlerini vatandaşlarla birlikte gezdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehrimi Tanıyorum projesi ile Adıyamanlı vatandaşlar şimdiye kadar kendi şehrinde görme şansı elde edemediği tarihi ve önemli yerleri görme fırsatı buluyor.

33 Mahallede 2 bini aşkın Adıyamanlının ücretsiz yararlandığı projenin son gezisinde hemşerilerine eşlik eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın var olan güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini ancak bunun için öncelikle şimdiye kadar bu değerleri görme şansı elde edememiş olan Adıyamanlılara bu güzellikleri tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Kendi memleketlerindeki zenginliği ilk kez gören hemşerilerinin bu heyecanına ortak olan Başkan Kılınç, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile mahalle muhtarlıklarımız tarafından ortaklaşa organize edilen projemiz kapsamında her hafta 60'ın üzerinde vatandaşımızı ilimizin tarihi ve önemli noktalarına götürerek, bu güzellikleri görmelerini sağladık. Tüm ihtiyaçların belediyemiz tarafından karşılandığı bu projemizden şu ana kadar 33 mahallemizden toplam 2 bini aşkın hemşerimiz yararlandı. Hititlerden gelen kadim bir medeniyete ev sahipliği yapan ilimizdeki eşsiz kültürü öncelikle kendi hemşerilerimizin ziyaret edip görmeleri gerektiğini düşündük. Bu kapsamda Perre Antik Kentinden başlayan gezimiz kapsamında hemşerilerimizi Safvan Bin Muattal Türbesi, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağını gezdirdik. Buraları önce Adıyamanlılar olarak bizim tanımamız lazım ki başkasına da tanıtabilelim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, hemşerileriyle tarihi yerleri gezdi
Başkan Kılınç, hemşerileriyle tarihi yerleri gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da ikiz kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi kardeşlerle evlendi
Adıyaman'da ikiz kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi kardeşlerle evlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Düm Tek Tek Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Burak Elmas Çağdaş Atan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Kılınç, hemşerileriyle tarihi yerleri gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:43:48. #1.16#

title