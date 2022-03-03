Başkan Kılınç hayvan pazarı projesini inceledi - Haberler

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Başkan Kılınç hayvan pazarı projesini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılınç hayvan pazarı projesini inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehirde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan hayvan pazarı ve mezbahana projesini inceleyerek, sorumlulardan bilgi aldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehirde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan hayvan pazarı ve mezbahana projesini inceleyerek, sorumlulardan bilgi aldı.

Kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesi için Adıyaman Belediyesi'ne tahsis edilen Gözebaşı köyü mevkiindeki yaklaşık 140 dönümlük alanda sürdürülen proje hakkında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gayretle çalıştıklarını dile getirdi. Yeni projenin tamamlanması halinde Adıyaman'da önemli bir eksiği gidereceğini de söyleyen Başkan Kılınç, "Bölge hayvancılığımızın gelişmesi adına yapımına başladığımız canlı hayvan pazarı inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Halkımızın önemli taleplerinden biri olan bu hizmetimiz hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç hayvan pazarı projesini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Emlak, Milli, Yerel, Haberler

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