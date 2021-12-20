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Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi

Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulunup, sağlık personeline kolaylıklar diledi.

Hasta ziyareti öncesi hastane bahçesinde hasta yakınlarıyla sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, daha sonra hastanede yatan hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Hastanemizde yatan hasta ve hasta yakınlarına ziyarette bulunduk. Tedavileri süren hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diledik. Rabbim tüm hastalarımıza şafi ismiyle şifa versin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi

Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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