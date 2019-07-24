Başkan Kılınç gazetecilere 24 Temmuz ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği Gazeteciler cemiyetlerini ziyaretinde yaptığı konuşmada basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC), GAP Gazeteciler Cemiyeti ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetini (AGAD) ziyaret etti. AGC'de Başkan Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle, GAP Gazeteciler Cemiyeti'nde Başkan Abidin Kıymaz ve yönetim kurulu üyeleriyle ve AGAD ziyaretinde de Başkan İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınc, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı. Belediye Başkanı Kılınç, ziyaretlerde yaptığı konuşmada ise "Bugün, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra 1908 yılında basına uygulanan sansürün kaldırılmasıyla kabul edilen Basın Bayramının 111. yıldönümü. Bu vesileyle ilimizde faaliyet gösteren, ulusal ve yerel basın organlarının temsilcilerinin üye olduğu cemiyetlerimizi ziyaret ederek, basın mensubu kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla ve abilerimizle bir araya gelmek istedik. Her zaman söylüyoruz. Ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve demokratik anlamda daha da gelişmesi için özgür basına ihtiyacı vardır. Objektif habercilik noktasında basının özgür olması gerekiyor. Basın özgür olduğu müddetçe ülkemizin kalkınması daha da hızlanacaktır. Bizlerde yerel yönetim olarak, elimizden geldiğince, gücümüz nispetinde yerel basınımızın her zaman yanında olacağız. Bu vesileyle tüm gazeteci arkadaşlarımızın Basın Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Cemiyet başkanları ise günün Türk basını için önemine dikkat çekerek, bu günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA