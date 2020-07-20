Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mimar Sinan Parkı civarındaki esnafla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mimar Sinan Parkı civarındaki esnafla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi. İl merkezinde yer alan Mimar Sinan Parkı civarında bulunan esnafla bir araya gelen Başkan Kılınç, esnafların talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. İlgi ve hoş sohbetlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN Kaynak: İHA