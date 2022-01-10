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Başkan Kılınç, çevre yolundaki çalışmaları inceledi

Başkan Kılınç, çevre yolundaki çalışmaları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Güney çevre yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Güney çevre yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yolun tamamlanması ile birlikte şehrin doğu ile batı kısmını birbirine bağlayan önemli bir ulaşım ağının daha hizmete gireceğini belirti. Güney çevre yolundaki incelemeleri sırasında teknik ekipten bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Güney Çevreyolunda sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Başkan Kılınç, daha sonra yol yapımında görev alan işçilerle ve çevre sakinleriyle sohbet edip, kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, çevre yolundaki çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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