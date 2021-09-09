BAŞKANIMIZ, BUHARA CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
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BAŞKANIMIZ, BUHARA CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

BAŞKANIMIZ, BUHARA CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Maske ve mesafe kuralları çerçevesinde Buhara Caddesi esnafını ziyaret eden Başkanımız, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Yaptığı ziyarette esnaflarla ayaküstü sohbet edip, Belediyemiz tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında da kısaca bilgiler veren Başkanımız, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, "Halkımızın dilek ve taleplerini kendilerinden dinlemeye devam ediyoruz. Bugün de Buhara Caddesi'ndeki esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunduk. Esnaf ve vatandaşlarımızdan hizmetlerimizle ilgili düşüncelerini aldık. İnşallah halkımızla bütünleşip, bu şehir için daha güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Cadde sakinleri ve esnaflar ise yaptığı ziyaretten dolayı Başkanımıza teşekkür etti.

BAŞKANIMIZ, BUHARA CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
BAŞKANIMIZ, BUHARA CADDESİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Kaynak: Habermetre

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