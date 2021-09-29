ADIYAMAN (Habermetre) - Başkan Kılınç;

"Biraz Sabredelim, Göreceğiz ki Yarınlarımız Çok Güzel Olacak"

Esnaf ziyaretlerini ara vermeden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eski Adıyaman Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Kılınç, yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen, mahalle gezileri ve esnaf ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Önceki gün eski Adıyaman Çarşısı'nı gezen Başkan Kılınç, Demirci Pazarı, Ayakkabıcı Pazarı ile Oturakçı Pazarı esnaflarını ziyaret etti. Dükkanlara tek tek girerek, hal hatır sordu, hayırlı işler temennilerini iletti.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kılınç, belediye çalışmaları ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Esnaf ve halkla bir süre hasbihal eden Kılınç, vatandaşların talep ve isteklerini de dinledi.

Ayrıca ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirme yaparak; "Yaşanabilir bir Adıyaman için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her fırsatta esnaflarımızı ziyaret ederek onların derdini dinleyip, istekleri olup olmadığını soruyoruz. Halkımızdan tek bir isteğimiz var; biraz sabredelim, göreceğiz ki yarınlarımız çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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