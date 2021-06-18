Başkan Kılınç, Babalar Gününü kutladı
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Başkan Kılınç, Babalar Gününü kutladı

Başkan Kılınç, Babalar Gününü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Babalar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Babalar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

"En değerli varlığımız, baş tacı olan babaların beklentisi ise sevgi ve saygı" olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, "Dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş, hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın Babalar Gününü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır.

Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, hayatı boyunca maddi-manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden tüm babaların, Babalar Gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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