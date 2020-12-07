Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti
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Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti

07.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:11
Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmaları anlattı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmaları anlattı.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve önerileri dinledikten sonra, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette yaptığı değerlendirmede halkla diyaloğun kendileri için çok önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapan Başkan Kılınç, "Halkımızın istek ve şikayetlerini dinlemek bizim için çok önemli. Adıyaman'ımızın daha yaşanabilir bir şehir olması ancak bu şekilde mümkün olur. Halkımızla birlikte bu güzel kenti hak ettiği yerlere getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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