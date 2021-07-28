Başkan Kılınç, asfalt plenti inşaatında incelemelerde bulundu
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Başkan Kılınç, asfalt plenti inşaatında incelemelerde bulundu

Başkan Kılınç, asfalt plenti inşaatında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediyesi tarafından Kuruçay alanında sürdürülen asfalt plenti inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projenin yakın zamanda tamamlanarak tam kapasite ile hizmet vereceğini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Kuruçay alanında sürdürülen asfalt plenti inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projenin yakın zamanda tamamlanarak tam kapasite ile hizmet vereceğini dile getirdi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Şefliğinin Kuruçay Mevkiinde bulunan asfalt tesisi civarındaki 42 dönümlük alanda sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı. İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, projenin yakın bir zamanda tamamlanarak tam kapasite ile hizmete başlayacağını söyledi.

Adıyaman'ın geleceği için çalıştıklarını belirten Başkan Kılınç, "İlimizde yaşanan yol sorununun çözümü için başlattığımız asfalt plenti tesisimizin inşaat çalışmalarını inceledik. Bu tesisi tamamladıktan sonra şehrimizin en ücra noktalarına kadar ulaşım sorununu çözüp, vatandaşlarımızın önemli bir sorununa daha neşter vuracağız inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, asfalt plenti inşaatında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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