Başkan Kılıç: "Teröristin Cenazesine Asla Müsaade Etmeyiz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde öldürülen TİKKO üyesi teröristin Bafra Asri Mezarlığına defin edileceği yolundaki söylentilere son noktayı koydu. Kılıç, "Teröristin cenazesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

Başkan Kılıç, "Devletimizin bekası için mücadele eden; askerimiz, polisimiz diğer güvenlik güçlerimizin aynı zamanda masum halkımızın canına kast eden hiçbir hainin cesedini Baframız toprağı asla kabul etmez. Söz konusu hainin belediyemiz kontrolündeki mezarlıklardan birine defin edileceğine dair söylentiler asılsızdır" ifadelerini kullandı.

"O hainin cesedi bu toprakları kirletemeyecek"

"Bafralı hiçbir zaman devletine milletine ihanet edecek bir pervasızlığın içinde bulunamaz" şeklinde tepkisini dile getiren Başkan Kılıç şunları söyledi:

"Asri Mezarlığımızda bulunan şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak böyle bir uygulama içinde asla olmayız. Vatandaşımızın konuya hassasiyetini saygı ile karşılıyoruz. Bilinmesini istiyoruz ki o hainin cesedi bu toprakları kirletemeyecek." - SAMSUN