Başkan Kılıç. "Terme parmakla gösterilecek şehir olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kılıç. "Terme parmakla gösterilecek şehir olacak"

16.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:06
Başkan Kılıç.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptıkları işlerle ilçenin çehresini değiştiren mimar ve mühendislerle bir araya gelerek istişarede bulundu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptıkları işlerle ilçenin çehresini değiştiren mimar ve mühendislerle bir araya gelerek istişarede bulundu.

Göreve geldiği günden bugüne çeşitli konuları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak için ilçede faaliyet gösteren mimar ve mühendislerle bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizin geleceğini şekillendirmek için sürekli olarak istişare halinde bulunmalı ve ortak fikirle hareket etmeliyiz" dedi.

Terme'de tamamlanan ve devam eden projeler hakkında sektör yetkililerine bilgi veren Başkan Ali Kılıç, yeni bulvar yolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte ilçeye yeni bir yaşam alanı katacaklarını belirtti. Terme Belediyesi'nin yürüttüğü her çalışmada şehrin tüm paydaşlarının fikirlerinin aldığının altını çizen Başkan Kılıç, imar konusu hakkında mimarların ve inşaat mühendislerinin görüşlerini aldı.

"Parmakla gösterilecek şehir olacak"

Yaşanabilir ve ferah bir ilçe merkezi için adaletli ve doğru adım atma yolunda kararlı olduklarını dile getiren Başkan Kılıç, "Ne yaparsak yapalım bizim tek derdimiz Terme olmalı. İlçemiz, çevre ilçelere kıyasla henüz açılmamış bir hazine konumunda. Belediye ve inşaat sektörünün önde gelen isimleriyle birlikte yaptığımız istişareler sonucunda inanıyoruz ki ilçemiz bölgede parmakla gösterilecek bir şehir olacaktır" dedi. - SAMSUN

Başkan Kılıç. 'Terme parmakla gösterilecek şehir olacak'
Başkan Kılıç. 'Terme parmakla gösterilecek şehir olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Bülent Turan Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Yasmin Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ekim Türk Alman İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç. "Terme parmakla gösterilecek şehir olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 18:26:31. #1.15#
title