Başkan Kılıç, tekerlekli sandalye koşusuna katıldı

Farkındalık maratonuna tekerlekli sandalye ile 35 numaralı yarışmacı olarak katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, maratonu 5.likle bitirdi. Başkan Kılıç, "Bu yarışmaya katılmış olmak benim için büyük onur" dedi.

Buca Belediyesi, Buca Engelliler Derneği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için Power Wheelchair Marathon (Elektrikli Tekerlekli Sandalye Maratonu) düzenledi. Koşu Yolu Caddesi'nde başlayan ve birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği maraton Şirinyer'deki Buca Belediyesi Çocuk ve Yetişkin Engelli Eğitim Merkezi'nde son buldu. Maratonda yarışmacıların "Ayrımcılık değil, eşitlik istiyoruz", "Ayrımsız beraber yaşamak istiyoruz", "Sempati değil empati istiyoruz" yazılı dövizleri dikkat çekti. Maratona Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da elektrikli tekerlekli sandalye ile katıldı.

"CİDDİ MÜCADELELER VERDİK"

35 numara ile yarışan Başkan Kılıç, koşuyu 5. olarak tamamladı. Ödül töreninde konuşan Başkan Erhan Kılıç, "Buca Belediyesi olarak engelli dostu kent olma yönünde ciddi mücadeleler verdik. Bucamızı tüm vatandaşlarımız için erişebilir kılma hayali peşindeyiz. Bunun için en önemli sacayağı engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden maksimim faydalanmaları. Kentimizde belediyemize ait hizmet binalarımızda kırmızı bayrak almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"ONUR DUYDUM"

Power Wheelchair Marathon'da aldığı dereceden dolayı gurur duyduğunu belirten Başkan Kılıç, "Bir farkındalık yarışması düzenledik. Power Wheelchair Marathon; Akülü Tekerlekli Sandalye Maratonu. Ben 35 numara ile yarıştım. Gayet iyi bir derece aldım. 5.lik ile bitirdim. Benim için en büyük onur, en büyük gurur bu yarışmaya katılmış olmak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu. Umarım bu rüzgâr Türkiye'de devam eder ve tüm ülkemizde engelsiz bir yaşamın oluşması için gerekli çalışmalar yapılır" diye konuştu.

Buca Engelliler Derneği Harun Kara da Buca Belediyesi'ne engellilere verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Erhan Kılıç, maraton birincisi Kübranur Narmot (21), ikincisi Mehmet Yılmaz (30) ve üçüncüsü Bekir Atsız'a (73) madalya ve kupalarını takdim etti. Etkinlik, konser ve çeşitli aktivitelerle gün boyu devam etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet