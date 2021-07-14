Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi
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Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi

Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsunspor'un 56. kuruluş yıldönümü nedeniyle, sosyal medya hesaplarından yapılan çekiliş ile 56 şanslı kişiye Atatürk armalı forma hediye etti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsunspor'un 56. kuruluş yıldönümü nedeniyle, sosyal medya hesaplarından yapılan çekiliş ile 56 şanslı kişiye Atatürk armalı forma hediye etti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsunspor'un 56. yıl dönümüne özel 56 kişiye Atatürk'lü forma hediye etti. Yapılan çekilişle sonucunda ilçe içinde forma kazanan taraftarların bir kısmının formalarını başkanlık makamında yapılan törenle teslim eden Başkan Kılıç, şehir dışından kazanan taraftarların formalarının kargo yolu ile teslim edileceğini ifade etti.

Samsunspor'un 56. kuruluş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istedikleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Türk futboluna kazandırdığı yıldızları, taraftarı ve oynadığı güzel futboluyla olduğu kadar, futbol camiası içerisindeki duruşuyla da taraflı tarafsız tüm Türkiye'nin sevgisini ve saygısını kazanan Samsunsporumuzun 56. kuruluş yıl dönümüm taraftarımızla birlikte kutladık. Ayrıca belediyemiz tarafından yapılan etkinlikle kulübümüze küçükte olsa bir katkımız oldu. Hem de taraftarlarımızın gönlünü aldık. Bu vesile ile bir kez daha Samsunsporumuzun 56. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - SAMSUN

Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi
Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi
Başkan Kılıç taraftara sözünü tuttu, formalar sahiplerine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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