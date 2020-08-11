Başkan Kılıç'tan yangın uyarısı: "2 saatlik keyif, 20 yıla mâl olmasın"
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Başkan Kılıç'tan yangın uyarısı: "2 saatlik keyif, 20 yıla mâl olmasın"

İzmir'de aşırı sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte artan orman yangınlarına karşı Buca Belediyesi vatandaşları bilinçlendirme çalışması başlattı.

Başkan Kılıç'tan yangın uyarısı:
11.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:28

Sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra "Ciğerlerimizi yakmayalım" sloganıyla hazırlanan açık hava görsellerini kentin dört bir yanına asan belediye, insan kaynaklı çıkan yangınlara dikkat çekti. Özellikle Kaynaklar bölgesinde piknik yapan vatandaşlara seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "2 saatlik keyif, 20 yıla mâl olmasın" dedi.

Kentin yeşil varlığını korumak için her alanda mücadele eden Buca Belediyesi, orman yangınları için de harekete geçti. Kaynaklar bölgesinin İzmir'in akciğerleri konumunda olduğunu ifade eden Başkan Erhan Kılıç, olası bir yangına engel olabilmek için hem sosyal medyada hem de açık havada vatandaşların farkındalık düzeyini arttıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KAYNAKLAR BÖLGESİNE DİKKAT

Bucalı hemşehrilere de bu konuda çağrıda bulunan Başkan Kılıç, "Orman yangınları konusunda herkesin tetikte olması gerek.Biz, bir tek ağacın dalı kırılmasın diye büyük mücadeleler veriyoruz. Ancak bir orman yangını binlerce ağacın yok olmasına neden oluyor. Bu anlamda özellikle Kaynaklar bölgemiz sadece Buca için değil, İzmir için çok önemli. Bu alanın korunmasında yine hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

2 SAATLİK KEYİF, 20 YILA MAL OLMASIN

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan faktörüyle çıktığına dikkat çeken Kılıç, "Hemşehrilerimizi özellikle Kaynaklar bölgemizdeki ormanlar ve piknik alanları için dikkatli olmaya davet ediyorum. Hafta sonları büyük yoğunluk yaşadığımız bölgelerde bir anlık dikkatsizlik büyük sonuçlar doğurabiliyor. 2 saatlik keyif, 20 yıla mâl olmasın. Çevreye atılan her atık, söndürülmeyen her ateş, her sigara izmariti, yangın riskini arttırıyor. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya, en ufak bir yangın ihtimalinde Alo 177'yi aramaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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