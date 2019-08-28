Başkan Kılıç'tan yanan ev için talimat

28.08.2019 10:53

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Mahallesinde buzdolabından çıkan yangın nedeniyle küle dönen evin sahiplerini ziyaret etti. Ev sahibi Parmanbek ailesine destek olacaklarını belirten Başkan Kılıç, evin onarılması için talimat verdi.



Bucalı hemşerilerin sorunlarına çözüm bulmaya çalışan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, iyi günde de kötü günde de vatandaşların yanında yer alıyor. Buca Kuruçeşme Mahallesi 202 Sokaktaki müstakil evde 3 gün önce buzdolabından çıkan yangın kısa sürede evi etkisi altına almıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken, Parmanbek ailesine ait ev büyük ölçüde zarar görmüştü.



Olayın ardından aileye geçmiş olsun ziyaretine giden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, evi yenilemeye imkanı olmayan ailenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Başkan Kılıç; evin çatı, kapı, pencere, zemin gibi ihtiyaçlarının belediyenin kendi imkanlarınca onarılması için talimat verdi. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından evin onarımı yapılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA