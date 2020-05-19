Başkan Kılıç'tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi
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Başkan Kılıç'tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Buca'nın üniversiteli gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile internet üzerinden bir araya geldi.

Başkan Kılıç'tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi
19.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:58

Buca'nın üniversiteli gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile internet üzerinden bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katıldığı görüşmede gençlerin mesleki tecrübeleri, pandemi süreci yönetimi ve kente ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Kılıç, 24 saat hizmet verecek, ücretsiz çorba servisinin yapılacağı Buca Gençlik Kütüphanesinin müjdesini verdi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci yılı kutlamaları kapsamında üniversitede okuyan gençlerle internet üzerinden düzenlenen online görüşmede bir araya geldi. Toplantı, Buca Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Merve Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Pandemi sürecini ailelerinin yanında geçiren gençler, yayına memleketlerinden katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi mezunu olan Başkan Kılıç, Buca'da yaşadığı üniversite anılarını anlatarak gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin üniversitedeki eğitim süreçleriyle ilgili bilgi alan Kılıç, özellikle Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören gençlerle üniversite sonrası süreç ve mesleki tecrübelerini paylaştı.

24 saat açık gençlik kütüphanesi

Sohbetin soru cevap bölümünde ise gençlerin kent ile ilgili taleplerinin yanı sıra gençlik merkezleri, Buca Metrosu ve sosyal projeler hakkındaki sorularını yanıtlayan Başkan Erhan Kılıç, geniş içerikli kütüphane taleplerine bir müjdeyle karşılık verdi. Kılıç, "Çok yakın bir süreçte Tarık Akan Gençlik Merkezimizin yakınında Gençlik Kütüphanesi projesini hayata geçireceğiz. Bu kütüphane, rahat rahat ders çalışabileceğiniz, 24 saat açık, geniş içerikli bir kütüphane olacak. Geceleri sizlere ücretsiz çorba servisi yapacağız. Sabaha kadar sizlere hizmet verecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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