Başkan Kılıç'tan Ülkü Ocaklarına ziyaret

08.08.2019 10:28

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Mehmet Akgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ülkü Ocakları'nın Türk İslam Ülkü'sünün son kalesi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Ülkü Ocakları çağın eğitim ateşinin yandığı Kutlu bir Dergahtır" dedi.

"Ülkü Ocakları köklü bir eğitim yuvasıdır"

Ülkü Ocakları'nın eğitim yuvası olduğunu belirten Kılıç, "Türk gençliğinin yetişmesinde payı büyük olan, milli şahsiyet yetiştirmekten başka bir gayesi olmayan köklü bir eğitim yuvasıdır. Ülkü Ocakları'ndan asla haydut çıkmaz. Ocaklarımız bizlerin kutlu dergahlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucu kalkanı görevini gönüllü olarak üstlenmiş bir kurumdur. Ülkü Ocaklarında verilen mücadele kutlu bir davanın hak sahiplerinin haydutlara karşı verdiği ve bu uğurda şehadet şerbeti içerek Hakk'a yürüdükleri bir mücadeledir. Ocağa giden genç; Madde bağımlısı olmaz, Hırsız olmaz, Arsız olmaz, Vatan haini olmaz. Alpaslan olur, Fatih olur, Atatürk olur, Başbuğ olur. Kısacası adam olur. Türk gençliğinin yetişmesinde payı büyük olan, milli şahsiyet yetiştirmekten başka bir gayesi olmayan köklü bir eğitim yuvası olan Ülkü Ocaklarını haydut yetiştirmekle itham eden, onları alkışlayan, yediği kaba tüküren ve kendi haydutluklarını meşrulaştıranları kınıyor, el öpmek için sıraya girdikleri günü hatırlamalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA