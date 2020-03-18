Başkan Kılıç'tan temas uyarısı: "Personelimiz önceliğimiz"
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Buca Belediyesi, Türkiye, Buca, Güncel

Başkan Kılıç'tan temas uyarısı: "Personelimiz önceliğimiz"

Kent genelinde koronavirüse karşı çalışmalarına aralıksız devam eden Buca Belediyesi, personel sağlığının korunması için alarma geçti.

18.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:17
Başkan Kılıç'tan temas uyarısı:

Hizmet binasında alınan önlemlere ek olarak, öğle yemeklerine düzenleme getirildi. Tam sterilizasyonun sağlandığı yemekhanede yemek saati uzatılarak mesafeli oturma düzeni uygulaması başlatıldı. Personel ve hemşehrilerin sosyal güvenli mesafeyi koruması için de özel kampanya başlatıldı. Çalışanların sağlığına öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Kılıç ise hemşehrilerine "temas" çağrısı yaptı.

Koronavirüse karşı Türkiye'de ilk önlemleri almayı sürdüren Buca Belediyesi, sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili yeni bir uygulamaya daha geçti.

Kent genelinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını yürüterek halk sağlığı için tüm önlemleri alan Buca Belediyesi, personel sağlığı için de alarma geçti. Hizmet binası giriş çıkışlarında sağlık personeliyle ateş ölçümü yapılarak, hem Bucalı hemşehrilerin hem de personelin sağlığının korunması için özel önlem alınırken, personelin ortak kullanım alanlarında da yeni düzenlemeler başlatıldı.

YEMEKHANEDE MESAFELİ VE STERİL YENİ SİSTEM

Personelin sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için bir yandan tüm ortak kullanım alanları ilaçlanırken, bir yandan da yemekhanede yeni sisteme geçildi. Yemekhanedeki yoğunluğun önüne geçebilmek için 12.30 – 13.30 olan yemek saati 12.00 – 14.00 arasına çekilerek birimler arası koordinasyon sağlandı.

Yemekhane personeli tarafından tamamen sterilize edilen tabldot, çatal, kaşık ve bardaklar, personele el değmeden hazırlanarak kullanımlarına sunuldu. Steril bir şekilde yemeklerini alan personel, sosyal güvenli mesafe kuralına uygun ve yan yana gelmeyecek şekilde oturma düzenine yönlendirildi. Personelden gelen yemek kapları ise tekrar dezenfekte edilerek sonraki kullanım için muhafaza edildi.

"BİR BAKIŞ YETER SEVGİYİ GÖSTERMEYE"

Öte yandan sosyal güvenli mesafenin kent genelinde sağlanabilmesi için billboard, afiş, sosyal medya ve telefon mesajıyla bilgilendirme yapıldı. Bina içerisinde vatandaşla iletişim halinde olan personele, farkındalık yaratabilmek için "El sıkışma, öpüşme" yazılı rozetler takıldı.Tüm hemşehrilerin tedbirli olmaları, temaslardan kaçınmaları için "Bir bakış yeter sevgiyi göstermeye" sloganıyla kampanya başlatıldı.

PERSONEL SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Çalışmalar hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, personel sağlığının korunmasına özel önem gösterdiklerini söyledi. Kılıç, "Koronavirüs vakasının Türkiye'de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bucamızın her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşehrilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizdeki yoğunluk nedeniyle her şeyden önemlisi beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın sağlığını korumaya özen gösteriyoruz. Hep birlikte bu süreci en iyi bir şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu süreçte duyarlı olmaya, mümkün mertebede temastan ve toplu alanlara girmekten kaçınmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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