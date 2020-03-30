Başkan Kılıç'tan semt pazarında "sosyal mesafe" uyarısı
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Ali Kılıç, Maltepe, Güncel

Başkan Kılıç'tan semt pazarında "sosyal mesafe" uyarısı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, semt pazarında denetime çıktı.

30.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:53
Başkan Kılıç'tan semt pazarında

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, semt pazarında denetime çıktı. Pazarcı esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları konusunda uyaran Kılıç, "Salgına karşı tedbiri elden bırakmayın" çağrısı yaptı.

Belediye ayrıca tüm semt pazarlarında dezenfektan noktaları oluşturdu.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Maltepe'de semt pazarlarında sadece gıda tezgahlarının kurulmasına izin verilirken, belediye ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Altayçeşme Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki denetimlere Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Pazarcı esnafını ziyaret eden Başkan Kılıç, alışverişe gelen vatandaşları da "sosyal mesafe" kuralı konusunda uyardı. Maltepe Belediyesi ayrıca pazarın girişinde dezenfektan noktası oluştururken, alışverişe gelen vatandaşlar burada ellerini dezenfekte ederek gerekli önlemi alıyor.

"Zorunlu olmadıkça gelmeyin"

Pazarcı esnafının geçimini sağlamak için tezgahını açmak zorunda olduğunu, vatandaşların da ucuz ürün almak için pazarları tercih ettiğini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Zor günlerden geçiyoruz. Herkes sorunluluk bilinciyle hareket etmeli. Ben vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça semt pazarı gibi kalabalık oluşturulabilecek ortamlara gelmemelerini tavsiye ediyorum. Pazarcı esnafımız da, alışveriş yapan vatandaşımız da gerekli önlemlerini almalı. Özellikle sosyal mesafe kuralına uymak, birebir temastan kaçınmak çok önemli. Tüm semt pazarlarının girişlerine dezenfektan noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımız bu noktalardan yararlanabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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