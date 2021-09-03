Başkan Kılıç'tan Kuzey Irak gazisine vefa ziyareti
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Başkan Kılıç'tan Kuzey Irak gazisine vefa ziyareti

Başkan Kılıç'tan Kuzey Irak gazisine vefa ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda gazi olan 24 yaşındaki Özgür Bilmez'e, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç vefa ziyaretinde bulundu.

Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda gazi olan 24 yaşındaki Özgür Bilmez'e, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç vefa ziyaretinde bulundu. Gazilerimizin vatan uğruna gösterdiği büyük fedakarlıkların sonsuza dek unutulmayacağını vurgulayan Başkan Kılıç, "Buca Belediyesi'nin kapıları size sonuna dek açık" dedi.

Piyade Uzman Çavuş Özgür Bilmez, geçtiğimiz yılın eylül ayında Irak'ın kuzeyinde yapılan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri esnasında, teröristlerce döşenmiş patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bilmez'in sağ bacağı ampute edildi. Bir süre tedavi altında kalan Bilmez, hayatına protez bacakla devam etmeye başladı.

"Kapımız size sonuna dek açık"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gazi Bilmez'i Kuruçeşme Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ziyaret etti. Bilmez'e çiçek ve plaket takdim eden Başkan Kılıç, "Özgür kardeşimizin, vatanımız uğruna yaptığı büyük fedakarlık sonsuza dek unutulmayacak. Kendisine ve tüm gazilerimize minnettarız. Hakkınız hiçbir şekilde ödenmez. Buca

Belediyesi'nin kapıları size sonuna dek açık" diye konuştu.

Başkan Kılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilmez ise "Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sayenizde büyük bir güven ve mutlulukla doluyum" dedi. - İZMİR

Başkan Kılıç'tan Kuzey Irak gazisine vefa ziyareti
Başkan Kılıç'tan Kuzey Irak gazisine vefa ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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