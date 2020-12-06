Başkan Kılıç'tan girişimcilere büyük destek

Terme Belediye Meclisi'nin Aralık ayı oturumunda alınan kararla 18-30 yaş arası genç girişimcileri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla iş yeri açma harçlarına yüzde 50 indirim geldi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 18-30 yaş arası genç girişimcileri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla iş yeri açma harçlarında yüzde 50 indirim uygulayacaklarını müjdeledi. Başkan Kılıç ayrıca, gazi ve şehitlerimizin 1'inci derece yakınlarına iş yeri açma ruhsat harcının ücretsiz verileceğini ifade ederek, "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz" dedi.

Kadın ve genç girişimcilere yüzde 50 destek

Terme Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelenen Terme Belediyesi 2021 yılı ücret tarifesi oylanarak, oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın teklifi ile 18-30 yaş arası gençleri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla ücret tarifesinde yer alan gelir kalemlerinde yüzde 50 indirim uygulanması meclis tarafından kabul edildi. Kararda ayrıca, gaziler ve şehitlerin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmayacak. Karar 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

"Her şartta yanlarında olacağız"

Mecliste yapılan oylama öncesi konuşan Başkan Kılıç, "Şehrimizde hizmet veren esnafımızın sıkıntılarını her daim kendi sıkıntımız olarak gördük. Yeni iş yeri açacak gençlerimizi ve kadınlarımızı teşvik etmek ve yükünü hafifletmek için iş yeri açma ruhsatlarında fiyat indirimine gitme kararı aldık. Pandemi döneminde de onlara destek vermiş olacağız. Bayrak için, vatan için gazi olmuş hemşehrilerimiz ve şehitlerimizin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti almama kararı aldık. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Nitelikli şehirciliğe teşvik

Yatırımcıları site şeklinde toplu konut yapılanmalarına teşvik etmek ve nitelikli konutlar oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Plan ve Bütçe Komisyonumuzca görüşülen ücret tarifelerimizin arasında yer alan bin metrekareyi aşan alanlarda Tevhid (birleştirme) ücreti alınmayacak. Bunu yapma nedenimiz ilçemizde hayata geçirmeye çalıştığımız nitelikli konut alanlarını artırarak, daha güzel bir Terme'nin inşasını sağlamak. Belediye olarak, bin metrekare üzerinde nitelikli konut oluşturmak ve site yapmak için arsasını birleştirmek isteyen yatırımcı veya mal sahiplerinden Tevhid ücreti talep etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Karaman