Başkan Kılıç'tan dostluk mesajı

21.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:06

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cemal Özdemir Samsun Süper Amatör Lig'de Pazar günü oynanacak 1930 Bafraspor ve Hacınabispor maçı öncesi, düzenlediği kahvaltı programıyla tarafları bir araya getirerek dostluk mesajı verdi.



Kahvaltı programını her iki takımın yönetici, teknik ekip ve futbolcularının yanı sıra İlçe Kaymakamı ve siyasi parti ilçe başkanlarının da katılması Bafra'da her şeyden önce dostluğun ön planda olduğunun altı çizildi. Hacınabispor Kulübü Başkan Yardımcısı Arif Öztürk yaptığı konuşmada, "Önemli bir maç öncesi bizleri birlik ve beraberlik adına bir araya getiren Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a teşekkür ediyorum. İnşallah yarın her iki takım adına da centilmenliğin öne çıktığı Bafra'ya yakışır güzel bir karşılaşma olur. Kazanan Bafra olsun" dedi.



1930 Bafraspor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız, "Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a ilçe de spor adına verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Maçta centilmenlik ve dostluğun kazanacağına inancım tam. Her iki takımada başarılar diliyorum" diye konuştu.



İl Hakem Kurulu Başkanı Helim Balakçı, "Bafralı olmam münasebetiyle iki her iki takımı da çok yakından tanıyor ve seviyorum. Bulunduğum konum itibariyle her iki takımada eşit mesafedeyim. Maça klasmanda üst seviye de olan bir hakem atadık. Bu maç için ilk defa 4.hakem de görev alacak. Karşılaşmanın sonucunda Bafra'mıza yakışır dostluk ve kardeşliğin hakim olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Baframızda köklü bir spor kültürü var. Bafra Belediyesi olarak bizler Baframızın iki güzide kulübünün bir araya geleceği maç öncesi birlik ve beraberliğimiz sergilemek istedik. Güzel bir katılım oldu. Kazananın Bafra olacağına inanıyorum. Sporun dolayısı ile futbolun güzel taraflarını ortaya çıkarma gayretindeyiz. Baframızın iki önemli takımının kendilerine yakışanı sergileyeceklerinden hiç şüphem yok. Bafra'da sporun gelecek nesillere her zaman iyi, güzel ve dostluğa dair olduğu sürece Belediye olarak her zaman destekçisi olacağız. Futbol camiasının bu maç ile birlikte dikkatlerinin bu maç üzerinde yoğunlaşacağı gerçeğini her iki takımın yönetici, teknik ekip, futbolcu ve taraftarlarının asla unutmaması gerek. Tüm Türkiye'ye örnek bir maç olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de, "Spor toplumuzun her kesiminin çocukluğundan itibaren yaptığı bir aktivite. Spor varoluşumuzu ispatlamaya çalışmaktır. Bunu yaparken Büyük Atatürk'ün de dediği gibi ahlaklı da olmak gerekir. İlçe için önemli olan maçın rakibe, seyirciye saygının ön planda olduğu bir şekilde gelişeceğine inanıyorum. Her iki takımada başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Kılıç öncülüğünde Belediye Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına; AK Parti İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ve her iki takımın futbolcuları katıldı. - SAMSUN

