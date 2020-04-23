Başkan Kılıç'tan çocuklara 23 Nisan sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Kılıç'tan çocuklara 23 Nisan sürprizi - Haberler
23 Nisan, Güncel, Haber

Başkan Kılıç'tan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki 23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencileri ile görüntülü olarak görüşerek doğum günlerini kutladı, hediyelerini evlerine gönderdi.

23.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:56
Başkan Kılıç'tan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki 23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencileri ile görüntülü olarak görüşerek doğum günlerini kutladı, hediyelerini evlerine gönderdi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçedeki 23 Nisan doğumlu olan ilk okul öğrencilerin doğum günlerini görüntülü görüşerek kutladı ve hediyelerini evlerine gönderdi. 23 Nisan doğumlu olan ilkokul öğrencilerine doğum günü sürprizi yapan Başkan Kılıç, Türk Milletinin evlatlarına verdiği önemi bir nebze de olsa yatsıtmak istediklerini ifade etti.

Başkan Kılıç, "Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçirmek zorunda kalan kıymetli miniklerimize ülkemizin verdiği değeri bir nebzede olsa kendilerine göstermek istedik. 23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış Türk halkının egemenliği ilan edilmiştir. Ankara da yanan meşale Anadolu'yu sarmış aziz milletimizin gayreti ve fedakarlığı ilede günümüze kadar güçlenerek gelmiştir. Bu duygular ile başta evlatlarımızın ve Aziz Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencilerine hediyeler belediye personeli tarafından takdim edilirken öğrencilere mektup da yollayan Başkan Kılıç şu ifadelere yer verdi:

"En kıymetlilerimize; Sevgili evlatlarımız, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş, milli bayramlarımızdan biridir. Böylesine önemli bir günün en kıymetlilerimiz olan siz değerli çocuklarımıza armağan edilmesi sizlere olan güveni ve beklentiyi ifade etmektedir. 23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış Türk halkının egemenliği ilan edilmiştir. Ankara da yanan meşale Anadolu'yu sarmış aziz milletimizin gayreti ve fedakarlığıyla da günümüze kadar güçlenerek gelmiştir. Şanlı tarihimiz zaferler, fetihler, başarılar ile doludur. Milletimiz evlatlarına, gençlerine güveniyor. Sizler de kendinize güvenin, geleceğimizi inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyeceyinizden kuşkumuz yok.Tarihimizin böylesine anlamlı bir gününün yıl dönümünü geçmiş yıllarda olduğu gibi sizlerle birlikte okul bahçelerimizde, sokaklarımızda, konferans salonlarımızda coşku ile kutlamayı arzu ediyorduk fakat tüm dünyayı saran Korona virüs nedeni ile alınan önlemler kapsamında etkinliklerimizi erteleme kararı aldık. Bu vesile ile de ilçemizde 23 Nisan doğumlu olan ilkokul öğrencilerimizin doğum günlerini kutlamak, aziz milletimizin evlatlarına verdiği önemi bir nebze de olsa göstermek istedik. Bu duygu ve düşünceler ile 23 Nisan'da doğan siz değerli kardeşlerimin doğum gününü kutluyor, tüm evlatlarımız başta olmak üzere Aziz Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Bizler sizler için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, sizler de sizden sonra gelecek nesiller için hayallerinizin peşinden koşacaksınız. Ülkemizin geleceği değerli evlatlarım, sizleri kalben selamlamanın mutluluğu içerisindeyim." - SAKARYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Donald Trump Muhammet Emin Zeydan Karalar
Magazin Aslı Enver Halil Sezai Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç'tan çocuklara 23 Nisan sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:31:04. #1.14#
title