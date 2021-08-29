Başkan Kılıç'tan BUCAKUT'a teşekkür

Türkiye genelinde yaşanan afetlerde alarma geçen Buca Belediyesinin yeni kurduğu arama kurtarma ekibi Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), ilk sınavını başarıyla verdi.

Türkiye genelinde yaşanan afetlerde alarma geçen Buca Belediyesinin yeni kurduğu arama kurtarma ekibi Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), ilk sınavını başarıyla verdi. Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarının hemen ardından Manavgat'taki afet bölgesine giden ekipler, başarılı çalışmalarıyla yöre halkından da takdir topladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "O zor günlerde gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Buca Belediyesi Meclis Salonunda Manavgat'ta görev yapan BUCAKUT'a teşekkür töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Erhan Kılıç, ekipte yer alan çalışma arkadaşlarını fedakarlıklarından dolayı kutladı. BUCAKUT'un yeni kurulmuş bir ekip olmasına rağmen Manavgat'ta deneyimli ekiplerden farksız çalıştıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "O zor günlerde gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birliğin, dayanışmanın önemini, el birliği ile her sıkıntının üstesinden gelinebileceğini bir kez daha gösterdiler. Manavgat bölgesinde yaptığınız çalışmalarda aldığımız geri dönüşler o kadar olumlu ki. Köyde yalnız yaşayan bir teyzemiz, veterinerlik hizmetleri ve BUCAKUT'un çalışmalarıyla kurtulan ve geçim kaynağı olan ineği için hala teşekkürlerini sunuyor. Ben de tüm çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Çok yeni bir ekiptiniz ama 15 yıldır bu işi yapıyormuşçasına harika bir mücadele verdiniz. Orada verdiğiniz mücadeleyi ben kendim birebir de gördüm. Çok duygulandım. Gece gündüz demeden çok iyi bir çalışma yaptınız, çok iyi bir sınav verdiniz" diye konuştu.

Küresel ısınmadan dolayı gelecekte de afet ihtimali olan bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Kılıç, "Belki afetleri önceden engelleyemeyebiliriz ama afet sonrası yapılacakları şimdiden tasarlayarak, bunun çalışmalarını yaparak, en azından afet sonrasındaki çalışmalarda başarılı olabiliriz" sözlerine yer verdi. BUCAKUT ile 500 bin kişilik bir kentteki arama kurtarma ve acil müdahale ekibi açığının kapandığını söyleyen Kılıç, AKUT ve Türk Kızılay'ına da BUCAKUT ekibinin eğitim sürecine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı