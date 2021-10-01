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Başkan Kılıç'tan Bafra'nın gururlarına altın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Kılıç'tan Bafra'nın gururlarına altın

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, TEKONOFEST 2021'de insansız su altı sistemleri dalında üçüncülük madalyası alan Bafra Fen Lisesi HEMDEM Takımı öğrencilerini makamında misafir ederek altınla ödüllendirdi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, TEKONOFEST 2021'de insansız su altı sistemleri dalında üçüncülük madalyası alan Bafra Fen Lisesi HEMDEM Takımı öğrencilerini makamında misafir ederek altınla ödüllendirdi.

Ziyarete Bafra Fen Lisesi Okul Müdürü Kadir Albayrak, danışman öğretmen Nail Ceylan ve Fen Lisesi HEMDEM Takımını temsilen öğrenciler Yüksel Ulukan ve Zeynep Hilal Öksüz katıldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te insansız su altı sistemleri yarışmasında 3. olan öğrencileri tebrik eden Başkan Kılıç, "Burada asıl olan genç arkadaşlarımızın fırsat ve imkanlar oluşturulduğunda neler yapabildiklerini gösterebilmek. Başarının tamamı gençlerimizindir. İnşallah gelecekte Bafra gençliği adından daha çok söz ettirecektir" dedi.

TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da yapılmasının büyük bir şans olduğunu yineleyen Başkan Kılıç, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. 2022 Yılında gerçekleşecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gençlerimiz imkan ve fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini bir kez daha gösterecekleler. İnanıyorum ki Fen Lisemiz ve dengi eğitim kurumlarımız da söz konusu festivale farklı bir motive ile hazırlanacak. Bizler Bafra Belediyesi olarak her anlamda onların yanında ve desteğinde olacağız. Onların daha sağlıklı ortamlarda çalışabilmesi ve ihtiyaçlarının giderilebilmesi noktasında üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz" dedi.

TEKNOFEST'in ülkemizde çok kıymetli, teknolojiyi odağına alan ve gençlerin ortak noktası haline gelen sunum ve yarışmaların olduğu bir teknoloji buluşması olduğunu hatırlatan Başkan Hamit Kılıç, kısa süre içerisinde Fen Lisesini ziyaret ederek bu konuyla ilgili atılacak adımları daha kapsamlı konuşacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyarette Açıklama sonrası Başkan Kılıç, TEKONOFEST 2021'de insansız su altı sistemleri dalında üçüncülük madalyası olan Bafra Fen Lisesi HEMDEM Takımı öğrencilerini ile TEKNOFEST 2022'ye ilişkin değerlendirmeler yapıldı. - SAMSUN

Başkan Kılıç'tan Bafra'nın gururlarına altın

Başkan Kılıç'tan Bafra'nın gururlarına altın

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Haber: Başkan Kılıç'tan Bafra'nın gururlarına altın - Haberler
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