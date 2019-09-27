Başkan Kılıç talimat verdi, ekipler imdadına yetişti

27.09.2019 17:33

Samsun'un Terme ilçesinde evinden çıkamayan yaşlı kadın için gelen telefon üzerine ekipleri harekete geçiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşlı kadının imdadına yetişti.



Terme'nin Sivaslar Mahallesi'nde yalnız kalan 70 yaşındaki Menevşe Kocabıyık'ın imdadına Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç yetişti.



Acil talimat



Başkan Kılıç, kendisine gelen ihbar telefonu sonrasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipleri anında harekete geçirdi. Eşi, Samsun'da tedavi gördüğü için evde yalnız kalan yaşlı kadını, belediye ekipleri acılar içinde çaresiz halde buldu. Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasin Çakır'ın da eşlik ettiği ekipler, yaşlı kadını hızla 112'yi arayarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kocabıyık, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Başkan Kılıç'tan hastanede ziyaret



Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, tedavi altına alınan Kocabıyık'ı ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Başkan Kılıç, "Sosyal belediyecilik anlamında ekiplerimiz her zaman sahada. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak için elimizden gelen gayreti imkanlarımız ölçüsünde gösteriyoruz. Menevşe teyzemizin sağlık durumu gayet iyi. Hastanemizde gerekli bakımları yapılacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de gerekli yardımları yapacak. Teyzemizi yalnız bırakmayacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA