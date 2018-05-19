Başkan Kılıç, Su Arızası Giderme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen su hattı arızası giderilmeye çalışılıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ana boruda meydana gelen su hattı arızası nedeni ile bakım onarım ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Kılıç arızayı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. SASKİ yetkilileri, Fevzi Çakmak ve Dededağı Su Depolarına giden ana terfi hattı su borusunda arıza meydana geldiğini belirterek ekiplerinin arızayı gidermek için çalıştıklarını söylediler. Arıza giderme çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten yetkililer, Fevzi Çakmak ve Dededağ Su Depolarına su verilmeye başlandığını, depoların dolması sonrasında da şehir şebekelerine suların verileceğini duyurdu. Şehrin bazı noktalarına suyun ulaştığını belirten yetkililer 1-2 saat içerisinde de şehrin tamamına su verileceğini ifade ettiler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ana terfi hattında meydana gelen büyük arıza nedeni ile erken saatlerden itibaren ilçemize su verilememekte idi. Bu nedenle sorunu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. SASKİ ekipleri halkımızın mağduriyetini gidermek için azami gayret gösteriyorlar. Bizlere de gerekli bilgileri verdiler. Aldığımız bilgilere göre ana isale hattında meydana gelen su arızası sonrasında başlatılan çalışmalar tamamlandı. Su kesintisi yaşanan bölgelerimize su tekrar verilmeye başlandı. Sular depoların dolmasıyla birlikte kademe kademe tüm şehrimize verilmeye başlayacak. Mübarek Ramazan ayında meydana gelen ve halkımızı mağdur eden su kesintisi için tüm hemşerilerimizden özür diliyor, vatandaşlarımızın anlayışlarına sığınıyoruz" dedi. - SAMSUN