Başkan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu
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Başkan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu

13.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:00
Başkan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu

19 testi yapıldığını bunların 15'nin pozitif çıktığını açıkladı.

19 testi yapıldığını bunların 15'nin pozitif çıktığını açıkladı.

Düzce'nin Beyköy Beldesi belediye Başkanı Osman Kılıç, personelin dörtte birinin korona olduğunu belirterek "Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla belediyemizde çalışan 57 personelimize Covid-19 Testi yaptırılmış olup 15 personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Sonuçları pozitif çıkan personelimiz karantinaya alınmış olup filyasyon ekibine bilgi verilmiştir. Belediyemiz zorunlu hizmetleri Covid-19 tedbirleri kapsamında devam etmektedir. Halkımıza duyurulur" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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