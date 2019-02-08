Başkan Kılıç, Seçim Çalışmalarına Personeliyle Start Verdi

İSTANBUL (İHA) – Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim çalışmalarına personeliyle birlikte start verdi.

CHP'nin yeniden Maltepe Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç, personeliyle bir araya geldi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Kılıç, "Yolun açık olsun Ali Başkan", "Maltepe seninle gurur duyuyor", "Yürü bildiğin yolda, Maltepeli emekçiler yanında" ve "Daima Seninleyiz Ali Başkan" pankartlarıyla karşılandı. Kılıç, "Benim büyük ailem, acılarıma ortak oldunuz, bu sahnede zaman zaman gözyaşlarıma tanık oldunuz. Annemi kaybettiğimde Maltepe'deki kadınlar annem oldu; babamı kaybettiğimde Maltepe'deki erkekler babam oldu. Bugün onurlu bir ailenin ferdi olmaktan gururluyum. Ben siyasetten gelen biri olarak barikatlara, engellere alışığım ama siz ekmeğinizi bu kurumda alın terinizle kazanıyorsunuz. Bunun için emeğiniz benim için çok değerli. 5 yıl önce bu salonun yüzde onu kadar arkadaşım tanırdı beni ama bugün Ali Kılıç'ı artılarıyla, eksileriyle hepiniz tanıyorsunuz" dedi.

"Demokrasi ateşi yandı, sönmeyecek"

5 yıl önce "Maltepe değişecek" diye yola çıktıklarını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Bu değişimin öncüsünün sizler olduğunu biliyordum. Sokaklarda süpürgeleriyle emek veren, il dışına cenaze taşıyan, tüm birimlerde çalışan emekçi arkadaşlarımın katkılarıyla Maltepe'yi en iyi ilçeler arasında ilk 10'a soktuk. Hepinize teşekkür ediyorum. Ekip ruhu olmazsa, birlik ve beraberlik olmazsa, başarının gelmesi çok zor. Sizlerden aldığım yoldaş, dost, arkadaş ve akraba olmanın verdiği güçle başarılı bir 5 yılı tamamladık. Henüz sokağa çıkmadım. Pazar günü yapılacak büyük aday tanıtım toplantısının ardından, pazartesi gününden itibaren sokağa çıkacağım. Ama madem büyük bir aileyiz, önce aile fertleriyle bir araya gelmek istedim. Sizlerin onayıyla yola çıkmak istediğim için sizi buraya davet ettim. Beni seven de var, sevmeyen de var. Oy veren de olacak, vermeyen de. Bir belediye çalışanı arkadaşımız Ahmet Baykan da aday, biliyorsunuz. Kendisini aradım, kutladım. Siyaset birbirini kırma dökme sanatı değil, birbirini hazmetme, tanıma sanatıdır. Yarışı kol kola götürürüz ama sonunda biz kazanırız; çünkü Maltepe halktan yanadır. Demokrasi ateşi yandı bir kere, artık asla kimse söndüremeyecek."

"Haklarım size helal olsun"

Küçük siyasi tartışmaların odağında olmayacaklarını da açıklayan Kılıç, "Hiçbir çalışma arkadaşımdan oy istemem. Emek ayrı, siyasi tercih ayrı. Tabi bundan yararlanarak kimse de art niyetli işler yapmasın. Sandıklar gelir geçer, beraber yaşamaya devam edeceğiz. Sizleri istemeden, yanlışlıkla kırmış olabilirim, can Ali olarak, insan Ali olarak özür diliyorum. Çünkü burada helalleşmek gerekir. Benim sizlere hakkım geçtiyse, ananızın ak sütü gibi helal olsun. Hiçbir zaman art niyetli olmadım. Mevlanalar, Hacı Bektaşı Veliler, Aşık Veyseller penceresinden bakıyorum. İkinci dönem Cenab-ı Hak nasip eder seçilirsek, yine kimseyi ötekileştirmeden, insana hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Bu mübarek cuma günü bir aradayız. İnşallah 5 yılı daha birlikte tamamlarız. Hak yardımcımız olsun. Tek bir ricam var; meyve veren ağaç taşlanır, dışarıdaki tartışmaları görmezden gelin. Maltepe'yi, insanın insanca yaşadığı, sokak hayvanlarının değer gördüğü en gözde ilçelerden biri yapmak için çalışacağız. Yolumuz açık olacak, Cenab-ı Hak yardımcımız olacak ve 1 Nisan sabahı mutlaka Maltepe kazanacak. İyi ki varsınız, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA