Başkan Kılıç: "Öğrenciler misafirimiz olmaya devam edecek"

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yurt ve ev sorunu giderilene kadar öğrencilerin tesislerde misafir edileceğini açıkladı.

Başkan Hamit Kılıç, eylül ayı sonunda yurt ve ev bulamadıkları için mağduriyetleri giderilen ve konaklama ihtiyaçları karşılanan üniversite öğrencileriyle, düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen yemeğe Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar da katıldı.

"Öğrenciler yurt ve ev sorunun giderilene kadar bizlerin misafiri olmaya devam edecek"

Konu hakkında bilgi veren Başkan Hamit Kılıç, "Şehir dışından şehrimize gelerek üniversite hayatına adım atan ancak henüz yurt ve ev bulamadıkları için konaklama sorunu yaşayan öğrencilerimizi Ali Kale Turistik Tesislerimizde misafir etmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız onların ihtiyaçlarını gidermek için sürekli kendileriyle iletişim halindeler. Bizler de her fırsatta bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin aileleri merak etmesin yurt ve ev sorunun giderildiği ana kadar bizlerin misafiri olmaya devam edecekler" dedi.

Eylül ayı sonunda üniversite eğitimi için şehre gelen fakat henüz yurt yerleşimleri tamamlanmadığı için sorun yaşayan öğrencilere Başkan Hamit Kılıç'ın talimatıyla Ali Kale Turistik Tesisleri bünyesinde yer alan misafirhaneler tahsis edilmişti.

Zabıta ekipleri denetimlere ara vermiyor

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor. İlçede zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde son kullanma tarihi, etiket ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. İlçe genelinde zincir marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceledi. Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetlendi.

Denetimler hakkında bilgi veren Hamit Kılıç, şunları söyledi:

"Zabıta ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yapmaya devam edecek. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştıracak, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alacağız. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelemiz aralıksız sürecek." - SAMSUN