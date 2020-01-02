Başkan Kılıç, Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi
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Başkan Kılıç, Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildiMuş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantında yapılan seçimde, Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Kılıç, başkan vekilliğine Korkut Ziraat...

02.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:00
Başkan Kılıç, Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi

Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantında yapılan seçimde, Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Kılıç, başkan vekilliğine Ziraat Odası Başkanı Mahsup Uslu, genel sekreterliğe ise Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir seçildi.

Kılıç, çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Ziraat Odası başkanlarımızın verdiği destekle koordinasyon kurulu olarak sorunların çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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