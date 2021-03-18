Başkan Kılıç miniklerin sorularını yanıtladı

Buca'nın minik öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi ödevlerini yapmak için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı ziyaret etti.

Buca'nın minik öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi ödevlerini yapmak için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı ziyaret etti. "Belediye başkanın görevleri ve belediye çalışmaları" hakkında soruları yanıtlayan Başkan Kılıç, elektronik sistem üzerinden Buca'nın planlarını anlattı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, minik öğrencilerin yerel yönetimle ilgili sorularını yanıtladı. Buca Tuğsavul İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencilerinden Elif Tulunay ve Muhammet Emir Karahan, Hayat Bilgisi dersinde aldıkları yerel yönetimlerle ilgili ödev kapsamında Başkan Kılıç'ı ziyaret etti. Minik öğrenciler, "Belediye başkanının görevleri, belediyenin hizmetleri, Buca için yapılacak çalışmalar" hakkında Başkan Kılıç'a sorular sordu.

Buca'nın geleceği için çalışmaları anlattı

Çocuklarla birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kılıç, sorulara tek tek yanıt verdi. Belediyenin görevleri, çalışma ve yönetim şekliyle ilgili bilgiler veren Kılıç, elektronik sistem üzerinden Buca'nın yapısını ve yürütülecek çalışmaları anlattı. Başkan Kılıç, Buca'nın geleceği için ileriye dönük yeşil alanların artırıldığı, çarpık kentleşmenin ortadan kaldırıldığı bir kent için yürütülen imar planı çalışmaları hakkında bilgi verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı