Başkan Kılıç, mevsimlik işçileri unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kılıç, mevsimlik işçileri unutmadı

Samsun Terme Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında fındık toplamak için ilçeye gelen yaklaşık Bin 500 mevsimlik tarım işçisine hijyen paketi ve içme suyu yardımında bulunuldu.

Başkan Kılıç, mevsimlik işçileri unutmadı
17.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:07

Samsun Terme Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında fındık toplamak için ilçeye gelen yaklaşık Bin 500 mevsimlik tarım işçisine hijyen paketi ve içme suyu yardımında bulunuldu.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, fındık sezonu nedeniyle bölgeye gelerek çadırlarda yaşayan yaklaşık bin 500 mevsimlik tarım işçisine korona virüs salgını nedeniyle yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında hijyen paketi ve içme suyu ulaştırdı.

"Görevimizi yapıyoruz"

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında mevsimlik işçileri de unutmadıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ülkemizin farklı şehirlerinden fındık hasadı için Termeye gelen misafirlerimize korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğümüz sosyal yardım çalışmaları kapsamında hijyen paketi ve içme suyu ulaştırdık. Gurbet elde, sıcak havada para kazanmak kolay değil. Ekiplerimiz sahada işçilerimizin hijyen malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle bu yeni normalleşme sürecinde bize düşen görevin farkındayız. Sosyal sorumluluk anlayışımızın ve insani yaklaşımımızın gereğini yapıyoruz. Hem hemşehrilerimizden hem de ilçemize gelen misafirlerimizden tek isteğimiz, kendilerini ve sevdiklerini korumak için maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanında yetkili makamlarca açıklanan kurallara uymaları" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Ekonomi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Spor
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
17 Ağustos'un en acı videosu! Annelerin 'Yavrularım ne olur ses verin' feryadı yürekleri dağladı
17 Ağustos'un en acı videosu! Annelerin "Yavrularım ne olur ses verin" feryadı yürekleri dağladı
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Bektaş Veli Donald Trump Fahrettin Altun Hacı Bektaş Veli
Magazin Alişan Sezen Aksu Nihat Doğan Acun Ilıcalı
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: Başkan Kılıç, mevsimlik işçileri unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 13:08:16. #1.14#
title