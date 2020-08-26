Başkan Kılıç: "Malazgirt ruhu aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuştur" Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur. Bugün de aynı ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etmenin çabası içindeyiz" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz ile birlikte Samsun'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü olarak göreve başlayan Prof. Dr. Yavuz Ünal, HSK 2020 Ana Kararnamesiyle Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanan Turgut Türkmen, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlkadım Müftüsü Ömer Yay makamlarında ziyaret edilerek, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Başkan Kılıç, Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı ve zafer haftasına ilişkin mesajlar da verdi. Malazgirt ruhunun uzun asırlar boyunca daima ilham kaynağı olduğunu belirten Kılıç, "Adaletli ve merhametli yönetim anlayışıyla tarihe geçen Sultan Alparslan'ın önderliğinde 1071'de Anadolu topraklarına ekilen tohumlar yeşererek, 7 iklim 4 kıtayı kaplamıştır. Aziz milletimizin şanla, şerefle, başarılarla dolu tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur. Bugün de, Malazgirt Zaferinden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etmenin çabası içindeyiz" diye konuştu.

30 Ağustos Zaferi ve istiklal mücadelesi kahramanlarına da değinen Hamit Kılıç, "Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA