Başkan Kılıç, LGS sınavına girecek öğrenciye moral desteği verdi
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Başkan Kılıç, LGS sınavına girecek öğrenciye moral desteği verdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, korona virüs salgını nedeniyle Liseye Geçiş Sınavına (LGS) gitmeye çekinen 8. Sınıf öğrencisi Nurullah Koç'a sınav öncesinde moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Kılıç, LGS sınavına girecek öğrenciye moral desteği verdi
19.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:27

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, korona virüs salgını nedeniyle Liseye Geçiş Sınavına (LGS) gitmeye çekinen 8. Sınıf öğrencisi Nurullah Koç'a sınav öncesinde moral ziyaretinde bulundu.

Korona virüs salgını kaygısıyla sınava gitmekten çekinen Nurullah Koç'a moral Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'tan geldi. Ailesinin Başkan Kılıç'a ulaşmasıyla birlikte evlerinde ziyarette bulunan Başkan Kılıç, Nurullah'a sınavdan en güzel sonucu alacağı konusunda inandığını ifade etti.

Gerçekleşen ziyaretle ilgili konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "Kıymetli evladımız Nurullah korona virüs salgını nedeniyle küçüklüğünde oluşan hastane kaygısı ile sınava gitme konusunda çekiniyordu. Ailesinin ricası üzerine kendisini ziyaret ederek destekçisi olduğumuzu ve kendisine inandığımızı söyledik. İnşallah devletimizin aldığı tedbirler ile sınavlar güvenli bir şekilde gerçekleşecek. Nurullah'a ve sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, maske ve sosyal mesafe konusunda bir kez daha kendilerini bir abileri, büyükleri olarak uyarmak istiyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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