Başkan Kılıç: "Kurslarımızı destekliyoruz"
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Başkan Kılıç: "Kurslarımızı destekliyoruz"

Başkan Kılıç: 'Kurslarımızı destekliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftülüğü tarafından Terme Ortaokulu'nda açılan Kur'an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilere hediyeler verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftülüğü tarafından Terme Ortaokulu'nda açılan Kur'an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilere hediyeler verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy kademeli normalleşme ile birlikte İlçe Müftülüğü tarafından 5 Temmuz'da Terme Ortaokulu'nda açılan Kur'an-ı Kerim Kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen kurs öğrencilerine Kur'an ve diğer öğrencilere de Tecvidli Kur'an-ı Kerim öğrenme kitabı hediye etti.

Kurs hocalarından bilgi alarak öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kılıç, "Çocuklarımızın böyle kurslara yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Kurslarımızda hem Kur'an-ı Kerim eğitimi hem de temel dini bilgiler eğitimi veriliyor. Çocuklarımıza kurslarımızın faydalı olmasını diliyorum. Kurslarımızda büyük katkısı olan İlçe Müftülüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve eğitim ve öğretim veren görevlilerimize teşekkür ediyorum. 'Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir' Hadis-i Şerif'ine binaen biz de belediye olarak kurslarımıza elimizden geldiğince destek veriyoruz" dedi. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'Kurslarımızı destekliyoruz'
Başkan Kılıç: 'Kurslarımızı destekliyoruz'
Başkan Kılıç: 'Kurslarımızı destekliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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