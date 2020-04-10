Başkan Kılıç, korona virüsüne karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi
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Fevzi Kılıç, AK Parti, Erenler, Yaşam

Başkan Kılıç, korona virüsüne karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçede korona virüsüne karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

10.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:07
Başkan Kılıç, korona virüsüne karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçede korona virüsüne karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, telekonferans aracılığı ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever Başkanlığında gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında, ilçede korona virüse karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Fevzi Kılıç yaptığı değerlendirmede, "Başta Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler ve Zabıta Müdürlüklerimiz korona virüse karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelgeye yönelik denetimlerine devam ediyor. Korona virüs önemleri kapsamında evlerinden çıkmaması istenilen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çekmeleri konusunda kolaylık sağlamak amacıyla banka personelleri ile kapıda maaş ödemesi sağlıyor. Dua kapımız olan değerli büyüklerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.

Dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini belirten Başkan Kılıç,"Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz korona virüsün risk gruplarına yönelik çalışmaları kapsamında ilçemizdeki 65 yaş ve üstü, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evlerinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca belirlenen şekilde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Aynı zaman Temizlik İşleri ekiplerimiz ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Evleri dezenfekte edilen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aynı zaman ekiplerimiz kolonya, maske gibi kendilerine korumalarını sağlayacak ürünleri de kendilerine takdim ediyorlar. Aynı zamanda yalnız yaşayan değerli büyüklerimizin evlerinden çıkmalarını önlemek amacıyla market ve benzeri alışverişlerinde ekiplerimiz kendilerine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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