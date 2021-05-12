Başkan Kılıç: "İnşallah korona gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur"
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Başkan Kılıç: "İnşallah korona gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur"

Başkan Kılıç: 'İnşallah korona gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ramazan Bayramı öncesi ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ramazan Bayramı öncesi ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor ve bizler de yerinde takip ediyoruz. İnşallah Kovid-19 gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur" dedi.

Bafra Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde çok yönlü temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kısıtlama kapsamı içinde de olsa ilçede bayram havasının tam olarak yaşanması için gayret gösteren Bafra Belediyesi birimleri çalışmalarına devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarında yıkama ve temizlik çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıklarda yabani ot temizliği, çim biçme ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak bayrama hazır hale getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki sosyal alanlar ve parklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

"Lütfen dikkat edelim, korona virüsü geçmiş değil"

İlçedeki bayram hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayını geride bırakmak üzereyiz. Kovid-19 tedbirlerine istinaden kısıtlama kapsamında yaşayacağımız Ramazan Bayramı öncesi ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor ve bizler de yerinde takip ediyoruz. İnşallah Kovid-19 gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur. Bu salgına karşı kısıtlamalar ile birlikte iyi bir ivme yakaladık. Lütfen dikkat edelim, korona virüsü geçmiş değil, mümkün mertebe evlerimizde kalalım, dışarıya çıkmayalım ve bizlerin sağlığı için bu dönemde alınan kararlara uyalım. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'İnşallah korona gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur'
Başkan Kılıç: 'İnşallah korona gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur'
Başkan Kılıç: 'İnşallah korona gölgesinde evlerimizde yaşadığımız son bayram olur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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