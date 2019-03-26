Başkan Kılıç'ın Mahalle Mitingleri

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Çilhane, Büyükcami ve Fatih Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Seçim Koordinasyon Merkezi önünden saat 18.30'da hareket eden konvoy Bahçeler Mahallesi Muhtarlık önündeki meydanda büyük bir coşkuyla karşılandı. MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, AK Parti İlçe başkanı İbrahim Semiz, Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, halka hitap etti.

10 ay gibi kısa bir sürede Bafra'daki tüm kesimlerin teveccühünü kazanan Başkan Kılıç, konuşmasında, "Ekibimizle Baframıza güzel dokunuşlar yaptık. Bazen küçük bazen büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu yaptığımız hizmetler tabii ki sizlerin desteği ve teveccühü ile oldu. Bu hizmetlerin içerisinde özellikle şehrimizdeki trafik problemini azaltmaya yönelik olarak yaptığımız ücretsiz ve kısmi ücretli otoparklar şehrimize bir nebze de olsa nefes aldırdı. Yeni dönemde de inşallah şehir merkezimizde trafik problemi olan bölgelerimizde bölgesel otopark alanları tespit edeceğiz ve hayata geçireceğiz. Bunun yanında taziye çadırlarımız ve yaşlı ve engellilerimizin ev bakımı, temizliği gibi park, bahçe ve çevre düzenlemeleri gibi çalışmalar ilçemize katma değer kazandırdı. Mahallelerimizde çok ciddi asfaltlamalar yaptık, doğalgazı yapılmış yolların asfaltlarını yaptık. Bu yaz da inşallah eksik kalan yerlerimizi tamamlayacağız. Devam eden kaldırım çalışmalarımızın yanı sıra dış mahallelerimizde eş zamanlı olarak beton yol yapımı, cami, okul bakımı ve çevre düzenlemelerimizi sürdürdük. Araçlarımızın hiçbirini boş bırakmadan, boşa yatırmadan 10 aydır çalışıyoruz. Bir günümüzü boşa geçirmeden çalışmayı sürdürdük, inşallah yeni dönemde de devam edeceğiz. Bu çalışmaları yürütürken beraber çalıştığımız ekibimize, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA