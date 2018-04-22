Başkan Kılıç'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, başlattığı köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bu hafta ilçeye bağlı Aslankaya köyünü ziyaret eden Başkan Kılıç, köy muhtarının ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Kılıç, "Köylerimizde çiftçilerimizi ziyaret ettik. Çiftçilerimizin tarım ve hayvanlıkta eksiklikleri var mı diye kontrollerde bulunduk. Köylerimizde hayvancılık yapan besicilerimizi ziyaret ettik. Bölgede hayvancılığın ekonomi için önemli olduğunu vurguladık. Devletin verdiği imkanlardan vatandaşlarımızın yararlanması için gerekli uyarılarda bulunduk. Köy camisi içinde vatandaşlarımızla da bir araya gelerek onların taleplerini dinledik. Devletimizin imkanları dahilinde hizmet etmeye devam edeceğimizi onlara aktardık" ifadelerini kullandı. - MUŞ