Başkan Kılıç'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Malazgirt ilçesinde tarım ve hayvancılık yapan köylüleri her fırsatta ziyaret eden Başkan Kılıç'ın bu sefer ki durakları Doğantaş, Bahçe, Bademözü, Tıkızlı ve Uyanık köyleri oldu. Köyleri ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntıları dinleyen Başkan Kılıç, hiçbir köy ayırımı yapmadan 74 köye gidip çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyip, dertlerine derman olmaya çalışacağını söyledi. Başkan Kılıç, "İlçemizde 74 köyümüz var, hepsinin tek geçim kaynağı tarım ve hayvanlılıktır. O yüzden bu 74 köyümüzdeki vatandaşlarımızın sorunlarıyla daha da yakından ilgilenmemiz lazım. Bugünkü duraklarımız Doğantaş, Bahçe, Bademözü, Tıkızlı ve Uyanık köylerimiz oldu. Burada vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledik. Devletimizin çiftçilerimize uyguladığı programlar ve projeler konusunda sağlanılan imkanların değerlendirilmesi hususunda bilgiler sunduk. Tüm köylerimizde şunu görüyoruz, nereye gitsek ve kiminle konuşsak mazot ve gübre desteklerinin artırılmasını istiyorlar. Hangi köye gitsek, hangi çiftçiyle konuşsak hep bize mazot fiyatlarının yüksekliğinden bahsediyorlar. Mazot gerçekten çok pahalı, özellikle yetkililerden istediğimiz, mazotun çiftçilerimize yüzde 50 indirimle verilmesidir" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'a sorun ve sıkıntılarını dinmeye geldiği için teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ın bizleri ziyareti çok anlamlı ve bir o kadar da memnuniyet verici oldu. Burada sorun ve sıkıntılarımızı dinlediler. Odanın mühendisleri notlarını aldı. İnşallah en kısa zamanda sorun ve sıkıntılarımızı yetkililere bildirirler" dediler. - MUŞ