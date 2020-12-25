Başkan Kılıç: "Her zaman esnafımızın yanındayız"
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Başkan Kılıç: "Her zaman esnafımızın yanındayız"

25.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:41
Başkan Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Hacınabi Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Hacınabi Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.

Başkan Kılıç, her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Kılıç, Hacınabi Mahallesi'nde bulunan esnaflarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verip, esnafın sorun ve isteklerini dinledi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflarla bir araya gelerek istişareler gerçekleştirmeye büyük önem verdiğini belirten Başkan Kılıç, "İlçemizin kalkınmasının öncülerinden olan esnaflarımızın daha kurumsal bir hizmet vermeleri hepimiz için önemlidir. Bafra Belediyesi olarak her zaman ilçe esnafımızın yanındayız. Onların da gelişmesine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz "dedi.

Yönetim anlayışında diyalog kültürünün ve ortak aklın geniş yer sahibi olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Onun için toplumuzun her kesimi ile halinde oluyor, onların fikirlerini önemsiyoruz. Esnaf ve vatandaşımızın düşünceleri bizim için çok önemli. Biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü Bafra demektir. Onun için her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Kentimizi birlikte yöneteceğiz, birlikte güzelleştireceğiz. Bizleri ağırlayan tüm esnaf dostlarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç, esnaf ziyaretlerinde pandemi sürecinde alınan kararlar ve uygulanan kurallar hususunda da uyarılarda bulundu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: 'Her zaman esnafımızın yanındayız'
Başkan Kılıç: 'Her zaman esnafımızın yanındayız'
Başkan Kılıç: 'Her zaman esnafımızın yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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