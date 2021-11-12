Başkan Kılıç hemşehrilerine 3 bin fidan dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Kılıç hemşehrilerine 3 bin fidan dağıttı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Kılıç hemşehrilerine 3 bin fidan dağıttı

KENTTEKİ yeşil varlığını artırmak için projeler üreten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşlara defne, selvi ve fıstık çamından oluşan 3 bin fidan dağıttı.

Başkan Erhan Kılıç, daha yeşil bir Buca için yaptıkları çalışmaların süreceğini söyledi.

Buca Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımıyla Bucalılara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, defne, selvi ve fıstık çamından oluşan toplam 3 bin fidan dağıtıldı.

Sürdürülebilir bir çevre bilinci yaratmak için aralıksız olarak farkındalık çalışmaları yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç,"Daha yeşil bir Buca için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada dağıttığımız fidanlar da hemşehrilerimizin bahçelerinde boy vererek yarınlarımıza nefes olacak" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title