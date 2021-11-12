Başkan Kılıç hemşehrilerine 3 bin fidan dağıttı

Başkan Erhan Kılıç, daha yeşil bir Buca için yaptıkları çalışmaların süreceğini söyledi.

Buca Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımıyla Bucalılara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, defne, selvi ve fıstık çamından oluşan toplam 3 bin fidan dağıtıldı.

Sürdürülebilir bir çevre bilinci yaratmak için aralıksız olarak farkındalık çalışmaları yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç,"Daha yeşil bir Buca için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada dağıttığımız fidanlar da hemşehrilerimizin bahçelerinde boy vererek yarınlarımıza nefes olacak" diye konuştu.

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