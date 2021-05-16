Başkan Kılıç: "Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"
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Başkan Kılıç: "Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Başkan Kılıç: 'Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlçe genelinde gerçekleşen ziyaretler ile vatandaşların Ramazan Bayramlarını tebrik eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Çat kapı ziyaret ettiğimiz hanelerde gönül kapılarını ardına kadar açan değerli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

İlçe genelinde gerçekleşen ziyaretler ile vatandaşların Ramazan Bayramlarını tebrik eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Çat kapı ziyaret ettiğimiz hanelerde gönül kapılarını ardına kadar açan değerli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim nice bayramlarda bir araya gelmeyi nasip eylesin" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ramazan Bayramı'nda ilçe genelinde çat kapı ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Şehit ailesi, gazi ve yaşlı vatandaşların ziyaret edildiği programların bir kısmına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'de katıldı.

Bayram ziyaretlerinde konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Ramazan Bayramı'nın aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızın birlik beraberliğini daha da güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyor, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Çat kapı ziyaret ettiğimiz hanelerde gönül kapılarını ardına kadar açan değerli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim nice bayramlarda bir araya gelmeyi nasip eylesin" dedi. Bayram süresince emniyet güçlerinin ve zabıta ekiplerinin de denetimlerine eşlik eden Başkan Kılıç, "Denetimleri itina ile gerçekleştiren emniyet güçlerimize ve zabıta ekiplerimize görevlerinde kolaylık diliyorum; kurallara uyan kıymetli hemşerilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe genelinde gerçekleşen çat kapı bayram ziyaretlerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül'de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen ziyaretler kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Taner Tuncer'i, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet Aslan'ı ve ilçedeki emniyet kontrol noktasını ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. - SAKARYA

Başkan Kılıç: 'Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'
Başkan Kılıç: 'Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'
Başkan Kılıç: 'Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'
Başkan Kılıç: 'Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'
Başkan Kılıç: 'Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'
Başkan Kılıç: 'Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kılıç: "Gönül kapılarını açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" - Haberler
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