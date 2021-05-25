Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
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Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti

Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından düzenlemiş olduğu çekiliş etkinliğinde hediye kazanan gençler ile bir araya geldi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından düzenlemiş olduğu çekiliş etkinliğinde hediye kazanan gençler ile bir araya geldi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından düzenlemiş olduğu çekiliş etkinliğinin ödül programında kazanan gençler ile bir araya geldi. Hediyeleri Başkan Fevzi Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erdal Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları takdim ederken şehir dışından katılım sağlayan ve kazanan vatandaşların hediyeleri ise kargo ile kendilerine ulaştırıldı.

Ödül takdimi sırasında gençlerle sohbet eden Başkan Kılıç, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya hesabımız üzerinden düzenlemiş olduğumuz çekiliş etkinliğine yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki Büyük ve Güçlü Türkiye siz gençlerimizin eseri olacak" diye konuştu. - SAKARYA

Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti
Başkan Kılıç, gençlerin hediyelerini takdim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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